शेयर बाजार में आज मामूली बदलाव हुई दर्ज, सेंसेक्स 80,710 अंक पर हुआ बंद

टॉप गेनर्स में आज वोडाफोन-आइडिया , BSE लिमिटेड और इंडस टावर्स ने क्रमशः 9.38 फीसदी, 4.51 फीसदी और 4.12 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। RBL बैंक और ग्लेनमार्क के शेयरों में भी क्रमशः 3.84 फीसदी और 3.06 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। वरुण ब्रेवरीज, पेरसिस्टेंट, प्रेस्टीज एस्टेट, टोरेंट फार्मा और PB फिनटेक क्रमशः 4.06 फीसदी, 3.05 फीसदी, 2.81 फीसदी, 2.47 फीसदी और 2.25 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत में मामूली बदलाव

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.06 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह सस्ता होकर 1.23 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 और नैस्डेक में बढ़त दर्ज हुई है।