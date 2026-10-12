मध्य पूर्व के तनाव से दक्षिण कोरियाई कोस्पी इंडेक्स 2 फीसदी फिसला
दक्षिण कोरिया का प्रमुख शेयर सूचकांक कोस्पी सोमवार (12 अक्टूबर) को लगभग 2 फीसदी नीचे फिसल गया। इसकी मुख्य वजह मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को लेकर बनी चिंताएं थीं।
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाईनिक्स जैसी चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, वहीं विदेशी निवेशकों ने बाजार से 604.8 अरब वॉन (करीब 43 अरब रुपये) मूल्य के दक्षिण कोरियाई शेयर बेचे।
बाजार में निवेशकों के बीच सावधानी का माहौल था क्योंकि वैश्विक ऊर्जा चिंताओं ने सबको थोड़ा असहज कर दिया था।
बॉन्ड यील्ड में गिरावट के साथ वॉन मजबूत हुआ
शेयरों में गिरावट के बावजूद दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन मजबूत हुई। यह 4 अक्टूबर, 2024 के बाद अपने सबसे अच्छे स्तर पर पहुंच गई, जहां एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 1,336 वॉन थे।
सरकारी बॉन्ड ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। 3 साल के बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई और उनकी कीमतें थोड़ी बढ़ीं, जिससे यह सामने आया कि वित्तीय बाजार के सभी हिस्सों पर गिरावट का दबाव नहीं था।