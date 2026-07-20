तेजा इंजीनियरिंग के शेयर खरीदने वालों को रातों-रात हुआ दोगुना फायदा

सोमवार को थोड़ी गिरावट के बावजूद 20 जुलाई को तेजा के शेयर 555 रुपये पर ट्रेड हुए। इस साल अब तक शेयर में 26.45 फीसदी की बढ़त देखी गई है और कंपनी का बाजार पूंजीकरण अब 940 करोड़ रुपये हो गया है। 2023 में शुरू हुई इस कंपनी की आमदनी एक साल में 31.62 करोड़ रुपये से बढ़कर 55.22 करोड़ रुपये हो गई और मुनाफा भी लगभग दोगुना हो गया।

इन आंकड़ों के साथ यह इस सीजन के सबसे सफल लघु एवं मध्यम उद्योग (SME) IPO में से एक बन गया है।