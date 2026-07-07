तेजा इंजीनियरिंग के शेयरों ने 90 फीसदी बढ़त के साथ की शुरुआत

IPO के जरिए 37.36 करोड़ रुपये जुटाए

तेजा इंजीनियरिंग ने अपने IPO के जरिए 37.36 करोड़ रुपये जुटाए। इस निर्गम को निवेशकों से अच्छी मांग मिली थी। निवेशकों को इस सप्ताह शेयर आवंटित किए गए और उनके डीमैट खातों में क्रेडिट भी कर दिए गए। यह कंपनी तेल, गैस और एनर्जी सेक्टर के लिए मेंटेनेंस और प्रोजेक्ट सर्विसेज का काम करती है।

वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने 55.22 करोड़ रुपये का राजस्व और 4.02 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है। इन नए फंड्स से कंपनी नए उपकरण खरीदेगी, अपनी कार्यशील पूंजी बढ़ाएगी और भविष्य की विस्तार योजनाओं को समर्थन देगी।