भारत में डाटा सेंटर में एक साल में हुआ 57 अरब डॉलर का निवेश

जहां एक तरफ अमेरिका के कई राज्य ऊर्जा और पानी की कमी को लेकर नए डाटा सेंटर बनाने के नियमों को कड़ा कर रहे हैं, वहीं भारत में इन सेंटर्स के लिए निवेश लगातार बढ़ रहा है।

मुंबई इस मामले में सबसे आगे है क्योंकि भारत के 95 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय सबसी (समुद्र के अंदर) केबल ट्रैफिक को यहीं से संभाला जाता है।

इसके अलावा, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद और कोच्चि जैसे शहर भी सस्ती जमीन और बिजली की अच्छी उपलब्धता के कारण ज्यादा निवेश अपनी ओर खींच रहे हैं।

हालांकि, अभी भी कुछ चुनौतियां हैं। दुनियाभर में जितना डाटा बनता है, उसमें भारत की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत है, लेकिन दुनिया की कुल डाटा सेंटर क्षमता का केवल 3 प्रतिशत ही देश के पास है। भारत के कई सेंटर अभी भी एयर-कूल्ड सिस्टम और पंखे आधारित सेटअप का इस्तेमाल करते हैं।