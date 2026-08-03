टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स का IPO 7 अगस्त को खुलेगा, शेयर की कीमत 200-212 रुपये के बीच

बड़े संस्थागत खरीदारों के लिए शेयरों का अधिकतम 50 फीसदी हिस्सा आरक्षित रखा गया है, वहीं खुदरा निवेशकों को कम से कम 35 फीसदी और गैर-संस्थागत निवेशकों को कम से कम 15 फीसदी शेयर दिए जाएंगे।

शेयरों का आवंटन 12 अगस्त को होगा, जिसके तुरंत बाद रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 13 अगस्त तक शेयर निवेशकों के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 14 अगस्त से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर शेयरों की ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी।

इस IPO में कम से कम एक लॉट यानि 70 शेयरों के लिए निवेश करना होगा।