इस सप्ताह सोने की कीमतों में फिर से उछाल देखने को मिला है। पिछले 8 महीनों में यह सोने की सबसे बड़ी गिरावट थी, जिसके बाद अब इसमें 9 फीसदी का सुधार आया है।

यह बदलाव तब आया, जब निवेशकों ने तकनीकी शेयरों से अपना पैसा निकालना शुरू किया। AI से जुड़े खर्चों को लेकर भी वे थोड़े चिंतित थे, इसलिए उन्होंने सोने को एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना।

अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में गिरावट और डॉलर के कमजोर होने से हाजिर सोने (स्पॉट गोल्ड) को काफी सहारा मिला। इसकी कीमत 1.4 फीसदी बढ़कर 3,587.13 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.07 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) हो गई और एक समय तो यह 3,630 डॉलर (करीब 1.08 लाख रुपये) तक भी पहुंच गई थी।