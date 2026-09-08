ओडिशा के सरकारी कार्यालयों में TCS के OSWAS 3.0 से काम होगा आसान
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को ओडिशा स्टेट वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम 3.0 (OSWAS 3.0) को लागू करने के लिए 122.6 करोड़ रुपये का बड़ा ठेका मिला है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है।
इस साझेदारी का मकसद सरकारी कामकाज को और ज्यादा आसान और तेज बनाना है। इसमें AI से चलने वाले आधुनिक टूल, डिजिटल फाइल ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था शामिल होगी।
4,600 से ज्यादा दफ्तरों को मिलेगा फायदा
TCS के डिजिबॉल्ट प्लेटफॉर्म पर बना OSWAS 3.0, 4,600 से ज्यादा सरकारी दफ्तरों और करीब 50,000 यूजर्स को मोबाइल-फ्रेंडली वर्कस्पेस देगा।
इस अपग्रेड में उड़िया भाषा का सपोर्ट मिलेगा, सरकारी ऐप्स का आपस में और गहरा जुड़ाव होगा और एक आधुनिक डिजाइन भी मिलेगी, जिससे सारा काम ज्यादा कुशल और पारदर्शी हो जाएगा।
ओडिशा सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर (OCAC) के चेयरमैन विशाल कुमार देव ने बताया कि इस कदम से फैसले लेने की प्रक्रिया तेज होगी और रोजमर्रा का प्रशासन बहुत आसान हो जाएगा।