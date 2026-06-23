TCS की आगामी बैठक में पहली तिमाही के नतीजों के साथ होगी लाभांश की घोषणा

एक साल में 34 फीसदी गिरे शेयर

वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में TCS ने शानदार नतीजे पेश किए थे। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 12 फीसदी से ज्यादा बढ़ गया था और राजस्व में भी करीब 10 फीसदी का उछाल आया था।

पूरे वित्त वर्ष के लिए भी कंपनी के मुनाफ़े में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन इन मजबूत आंकड़ों के बावजूद इस साल इसके शेयर 34 फीसदी नीचे आ गए हैं।

इस गिरावट की मुख्य वजह निवेशकों की चिंता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पारंपरिक IT नौकरियों को कैसे प्रभावित कर सकता है। साथ ही, एक्सेंचर जैसी अन्य IT कंपनियों से मिल रहे कुछ नकारात्मक संकेतों का असर भी दिख रहा है। इसी वजह से निफ्टी IT इंडेक्स में भी लगभग 27 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।