भारतीय IT कंपनियां AI गवर्नेंस टूल्स की बढ़ती मांग का उठा रही फायदा

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और टेक महिंद्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट्स पर लगाम कसने के लिए सॉफ्टवेयर ला रही है। दूसरी तरफ, HCL टेक क्रोएशिया की कंपनी रोबोटिक डॉट AI को खरीद रही है, ताकि AI एजेंट्स और एंटरप्राइज ऐप के बीच बेहतर तालमेल बिठाया जा सके।

कंपनियों को डाटा लीक या गडबड करने वाले बॉट्स की चिंता सता रही है, इसलिए ये कंपनियां AI के सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से काम करने पर जोर दे रही हैं।

TCS ने हाल ही में बताया था कि एंटरप्राइज के लिए सुरक्षित AI प्लेटफॉर्म के साथ मजबूत AI गवर्नेंस की जरूरत अब सबसे ज्यादा महसूस हो रही है।