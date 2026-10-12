TCS नई भर्तियों में AI और डिजिटल कौशल को देगी प्राथमिकता

अब TCS के कुल राजस्व में AI की हिस्सेदारी करीब 10 फीसदी हो गई है। कंपनी का कहना है कि AI से जुड़े ज्यादा अनुबंध मिलने से उनका मुनाफा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के कृतिवासन का कहना है कि जो मध्यम स्तर के इंजीनियर्स AI कौशल सीखेंगे, उन्हें करियर में एक बढ़त मिलेगी।

कंपनी खास प्रतिभा और नई साझेदारियों में लगातार निवेश कर रही है। यह सब TCS की रणनीति का हिस्सा है, जिससे वह उभरती टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव लगाकर इस क्षेत्र में हमेशा आगे बनी रहे।