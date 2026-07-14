TCS ने पहली छमाही में हासिल किया करीब 250 अरब रुपये का AI राजस्व
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने जून तिमाही में 2.6 अरब डॉलर (करीब 250 अरब रुपये) का सालाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) राजस्व हासिल किया है।
यह पिछली तिमाही के 2.3 अरब डॉलर (करीब 210 अरब रुपये) और 2025 के अंत तक के 1.8 अरब डॉलर (करीब 170 अरब रुपये) से कहीं ज्यादा है।
इस बढ़ोतरी में SKF के साथ हुई 80 करोड़ डॉलर (करीब 7,500 करोड़ रुपये) की बड़ी डील और सर्विसनाउ से मिला करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट अहम रहा है।
इसके साथ ही, TCS ABB के साथ मिलकर उसके ग्लोबल नेटवर्क ऑपरेशंस को नया रूप दे रही है।
13,349 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया
TCS ने 13,349 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ भी दर्ज किया है। यह पिछले साल के मुकाबले 5 फीसदी ज्यादा है। कंपनी का राजस्व भी करीब 14 फीसदी बढ़कर 72,275 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। उसने इस दौरान 9,000 से ज्यादा नए कर्मचारी जोड़े, जिससे कुल संख्या 5.84 लाख के पार पहुंच गई है।
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के कृतिवासन ने दूसरी तिमाही (Q2) के लिए उम्मीद भरी बातें कही हैं।
उनका कहना है कि भले ही अभी आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन कंपनियां अब AI से चलने वाली प्रोडक्टिविटी पर पूरा ध्यान दे रही हैं। वे केवल शुरुआती प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वास्तविक दुनिया के लिए समाधान तैयार कर रही हैं।