TCS ने पहली छमाही में हासिल किया करीब 250 अरब रुपये का AI राजस्व

TCS ने 13,349 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ भी दर्ज किया है। यह पिछले साल के मुकाबले 5 फीसदी ज्यादा है। कंपनी का राजस्व भी करीब 14 फीसदी बढ़कर 72,275 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। उसने इस दौरान 9,000 से ज्यादा नए कर्मचारी जोड़े, जिससे कुल संख्या 5.84 लाख के पार पहुंच गई है।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के कृतिवासन ने दूसरी तिमाही (Q2) के लिए उम्मीद भरी बातें कही हैं।

उनका कहना है कि भले ही अभी आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन कंपनियां अब AI से चलने वाली प्रोडक्टिविटी पर पूरा ध्यान दे रही हैं। वे केवल शुरुआती प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वास्तविक दुनिया के लिए समाधान तैयार कर रही हैं।