टाटा ट्रस्ट्स के इस कदम से टाटा संस को नहीं लाना पड़ेगा IPO

अगर, यह योजना परवान चढ़ती है तो 31 मार्च तक टाटा संस की संचालन आय 1.05 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। यह आय में एक बड़ी बढ़ोतरी होगी और कंपनी को केवल एक निवेश कंपनी के रूप में वर्गीकृत होने से भी बचाएगी क्योंकि ऐसी कंपनियों पर खास नियम लागू होते हैं।

टाटा ट्रस्ट्स के पास पहले से ही टाटा संस की 66 फीसदी हिस्सेदारी है। यह कदम उसके नियंत्रण को अपने पास रखने में भी मदद करेगा और कंपनी के शेयर बाजार में लिस्ट न होने की योजना को भी बढ़ावा देगा।