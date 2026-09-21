एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति से बढ़ा विवाद

टाटा ट्रस्ट्स बनाम टाटा संस बोर्ड, एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति से कैसे बढ़ा विवाद?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:41 pm Sep 21, 202608:41 pm

क्या है खबर?

टाटा समूह की प्रमुख कंपनी टाटा संस में एन चंद्रशेखरन को दोबारा चेयरमैन बनाने के फैसले को लेकर टाटा ट्रस्ट्स और कंपनी के बोर्ड के बीच विवाद बढ़ गया है। 17 सितंबर, 2026 को टाटा संस के बोर्ड ने चंद्रशेखरन को अगले पांच साल के लिए फिर चेयरमैन बनाने को मंजूरी दी। ट्रस्ट्स ने नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह नियमों के मुताबिक नहीं हुई है और इसे लेकर कानूनी रास्ता अपनाया जा सकता है।