टाटा टेलीसर्विसेज के शेयर में 23 फीसदी की जबरदस्त तेजी

कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में अपना कुल घाटा घटाकर 59 करोड़ रुपये कर लिया है, जो पिछले साल 321 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी का राजस्व भी 8.4 फीसदी बढ़कर 310 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

निवेशक अब कंपनी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि टाटा टेलीसर्विसेज की कुल संपत्ति अभी भी नेगेटिव है।

कंपनी को बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए शेयर की कीमतों को 42 से 43 रुपये के ऊपर रखना होगा। अगर, शेयर का भाव 34 रुपये से नीचे जाता है तो कंपनी की पुरानी मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं।