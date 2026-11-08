टाटा टेलीसर्विसेज के शेयर में 23 फीसदी की जबरदस्त तेजी
टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) ने 4 दिन की लगातार तेजी का दौर पूरा किया है। रविवार (8 नवंबर) की मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान कंपनी के शेयरों में 6 फीसदी से ज्यादा की उछाल देखी गई, जिसके साथ कुल मिलाकर 23 फीसदी से ज्यादा का फायदा हुआ।
यह सब तब हुआ, जब दूरसंचार विभाग (DoT) ने सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन के कुछ नियमों का पालन न करने के लिए कंपनी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।
घाटा कम होकर हुआ 59 करोड़ रुपये
कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में अपना कुल घाटा घटाकर 59 करोड़ रुपये कर लिया है, जो पिछले साल 321 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी का राजस्व भी 8.4 फीसदी बढ़कर 310 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
निवेशक अब कंपनी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि टाटा टेलीसर्विसेज की कुल संपत्ति अभी भी नेगेटिव है।
कंपनी को बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए शेयर की कीमतों को 42 से 43 रुपये के ऊपर रखना होगा। अगर, शेयर का भाव 34 रुपये से नीचे जाता है तो कंपनी की पुरानी मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं।