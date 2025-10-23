अमेरिका में स्थानीय भर्ती बढ़ाएगी टाटा टेक्नोलॉजीज

H-1B वीजा पर सख्ती के कारण टाटा टेक्नोलॉजीज अमेरिका में बढ़ाएगी स्थानीय नियुक्तियां

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:41 pm Oct 23, 202503:41 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी सरकार द्वारा H-1B वीजा शुल्क में की गई बढ़ोतरी का असर अब कंपनियों में कर्मचारियों की नियुक्ति पर दिखने लगा है। टाटा टेक्नोलॉजीज के CEO वॉरेन हैरिस ने कहा कि कंपनी अमेरिका में और अधिक स्थानीय नागरिकों को भर्ती करेगी। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू नए वीजा नियमों और शुल्क पर प्रतिक्रिया है। कंपनी का उद्देश्य विदेशी कर्मचारियों पर निर्भरता कम करना और स्थानीय रोजगार बढ़ाना है।