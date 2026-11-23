इस सौदे में 2,301.40 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 26 फीसदी अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए एक ओपन ऑफर का प्रावधान भी है। दोनों कंपनियां इस समय नियामकीय मंजूरियों का इंतजार कर रही हैं।

इस सौदे को मार्च, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। टाटा स्टील की योजना है कि वह अपने स्टील ट्यूब्स और कलर-कोटेड कॉइल के कारोबार को APL अपोलो में मिला दे। इस विलय से एक नया मजबूत प्लेटफॉर्म बनेगा, जिसके उत्पादन लक्ष्य बड़े होंगे।

कंपनी की कोशिश है कि वह 2035 तक साझेदारी और स्मार्ट विस्तार के माध्यम से अपना उत्पादन बढ़ाकर 1.55 करोड़ टन तक पहुंचाए।

इसका मकसद साफ है कि ज्यादा उत्पाद तैयार करना, बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना और स्टील सेक्टर में अपनी जगह और पुख्ता बनाना।