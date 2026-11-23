APL अपोलो के अधिग्रहण के चलते टाटा स्टील के शेयरों में गिरावट
टाटा स्टील के शेयर में 4.6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। दरअसल, कंपनी ने APL अपोलो ट्यूब्स में 26.38 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के एक बड़े सौदे की घोषणा की है, जिसकी कीमत 15,510.6 करोड़ रुपये है।
इस खबर के आते ही टाटा स्टील का शेयर गिरकर 169.55 रुपये पर पहुंच गया, जबकि APL अपोलो के अपने शेयरों में भी 13 फीसदी की भारी गिरावट देखी गई।
टाटा स्टील यह कदम अपने डाउनस्ट्रीम कारोबार को और मजबूत करने की अपनी रणनीति के तहत उठा रही है।
शेयर पर 26 फीसदी के लिए ओपन ऑफर
इस सौदे में 2,301.40 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 26 फीसदी अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए एक ओपन ऑफर का प्रावधान भी है। दोनों कंपनियां इस समय नियामकीय मंजूरियों का इंतजार कर रही हैं।
इस सौदे को मार्च, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। टाटा स्टील की योजना है कि वह अपने स्टील ट्यूब्स और कलर-कोटेड कॉइल के कारोबार को APL अपोलो में मिला दे। इस विलय से एक नया मजबूत प्लेटफॉर्म बनेगा, जिसके उत्पादन लक्ष्य बड़े होंगे।
कंपनी की कोशिश है कि वह 2035 तक साझेदारी और स्मार्ट विस्तार के माध्यम से अपना उत्पादन बढ़ाकर 1.55 करोड़ टन तक पहुंचाए।
इसका मकसद साफ है कि ज्यादा उत्पाद तैयार करना, बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना और स्टील सेक्टर में अपनी जगह और पुख्ता बनाना।