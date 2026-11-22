टाटा संस आगामी गुरुवार (26 नवंबर) को एक अहम बैठक करने जा रहा है। इसमें कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) पर विचार किया जाएगा।

यह फैसला कई महीनों से चल रही अंदरूनी बहस और बड़े अधिकारियों के बीच गहरे मतभेद के बाद आ रहा है।

दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस को 'अपर लेयर' नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) के तौर पर लिस्ट होने का आदेश दिया है। इसी वजह से कंपनी पर सार्वजनिक होने का दबाव बढ़ गया है।