टाटा संस की NRC चंद्रशेखरन से कर सकती है कंपनी नहीं छोड़ने का आग्रह

टाटा संस की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (NRC) चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से आग्रह कर सकती है कि वे फरवरी, 2027 में अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद पद छोड़ने के अपने फैसले पर फिर से विचार करें।

भले ही कंपनी के मुख्य शेयरधारक टाटा ट्रस्ट्स ने उनके इस फैसले को मान लिया है, लेकिन समिति का मानना है कि चंद्रशेखरन का स्थिर नेतृत्व बहुत जरूरी है।

ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। समिति 17 सितंबर को होने वाली अपनी बोर्ड बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेगी।