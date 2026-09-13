टाटा संस की NRC चंद्रशेखरन से कर सकती है कंपनी नहीं छोड़ने का आग्रह

टाटा संस की NRC चंद्रशेखरन से कर सकती है कंपनी नहीं छोड़ने का आग्रह
टाटा संस की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (NRC) चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से आग्रह कर सकती है कि वे फरवरी, 2027 में अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद पद छोड़ने के अपने फैसले पर फिर से विचार करें।
भले ही कंपनी के मुख्य शेयरधारक टाटा ट्रस्ट्स ने उनके इस फैसले को मान लिया है, लेकिन समिति का मानना है कि चंद्रशेखरन का स्थिर नेतृत्व बहुत जरूरी है।
ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। समिति 17 सितंबर को होने वाली अपनी बोर्ड बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेगी।
टाटा संस को लिस्टिंग करने का निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस को अपनी कंपनी सार्वजनिक करने और शेयर लिस्ट करने का निर्देश दिया है, ऐसे में चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
NRC का मानना है कि इस उच्च-दबाव वाले दौर में कंपनी को सही दिशा देने के लिए चंद्रशेखरन का अनुभव बेहद महत्वपूर्ण है।
हालांकि, समिति उनको पद पर बनाए रखना चाहती है, फिर भी अंतिम मंजूरी टाटा ट्रस्ट्स पर ही निर्भर करेगी, जो पहले से ही अपनी अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रहा है।