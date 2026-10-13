टाटा संस के चेयरमैन ने सेमीकंडक्टर को बताया भारत के भविष्य का गेम चेंजर

टाटा संस के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने कहा है कि सेमीकंडक्टर भारत के भविष्य के लिए बहुत अहम हैं। उन्होंने इन सेमीकंडक्टर को भारत के औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिए बेहद जरूरी बताया।

उनका मानना है कि भारत के पास कुशल कर्मचारियों और बड़े बाजार की वजह से वैश्विक चिप प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का अच्छा मौका है।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कंपनियों को समझदारी से निवेश करना होगा और यह समझना होगा कि बाजार को असल में क्या चाहिए?