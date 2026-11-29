टाटा संस 30 नवंबर को अपनी एक अहम बोर्ड बैठक करने जा रहा है। इसमें कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने और एन चंद्रशेखरन को अध्यक्ष बनाए रखने पर बात होगी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने टाटा संस को यह बैठक करने से रोकने से मना कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बैठक में जो भी फैसले लिए जाएंगे, वे उसके आखिरी आदेशों पर निर्भर करेंगे।

IPO लाने से टाटा संस को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कुछ जरूरी वित्तीय नियमों को पूरा करने में आसानी हो सकती है, लेकिन हर कोई इस विचार से सहमत नहीं है। नोएल टाटा चाहते हैं कि ग्रुप कंपनी के ढांचे को बदलने के लिए दूसरे तरीकों पर भी सोचे।