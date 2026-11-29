टाटा संस की 30 नवंबर को होगी निर्णायक बैठक, IPO समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा
टाटा संस 30 नवंबर को अपनी एक अहम बोर्ड बैठक करने जा रहा है। इसमें कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने और एन चंद्रशेखरन को अध्यक्ष बनाए रखने पर बात होगी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने टाटा संस को यह बैठक करने से रोकने से मना कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बैठक में जो भी फैसले लिए जाएंगे, वे उसके आखिरी आदेशों पर निर्भर करेंगे।
IPO लाने से टाटा संस को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कुछ जरूरी वित्तीय नियमों को पूरा करने में आसानी हो सकती है, लेकिन हर कोई इस विचार से सहमत नहीं है। नोएल टाटा चाहते हैं कि ग्रुप कंपनी के ढांचे को बदलने के लिए दूसरे तरीकों पर भी सोचे।
दूसरी कंपनियों में पैसा लगाने का विचार
बोर्ड एयर इंडिया और तेजस नेटवर्क्स जैसी कंपनियों में और पैसा लगाने पर भी विचार करेगा, ताकि उनकी ग्रोथ यानि तरक्की को सपोर्ट किया जा सके।
इसी बीच, चंद्रशेखरन को दोबारा कैसे नियुक्त किया जाए? खासकर वोटिंग के तरीकों को लेकर कुछ कानूनी अड़चनें भी सामने आई हैं।
इस बैठक में जो भी फैसले होंगे, उनसे तय होगा कि टाटा संस (उसके बड़े ब्रांड) आगे किस दिशा में बढ़ेंगे।