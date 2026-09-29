टाटा संस के पुनर्गठन की योजना से समूह के शेयरों में आई गिरावट

इस योजना के तहत टाटा समूह की 2 कंपनियों, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स का टाटा संस में विलय किया जाएगा।

अगर, यह विलय होता है तो इससे टाटा संस का पुनर्वर्गीकरण हो जाएगा और नियामक इसे वित्तीय कंपनी के तौर पर नहीं मानेंगे। इससे वह नियामक शर्त हट सकती है, जो टाटा संस की लिस्टिंग की उम्मीदों के केंद्र में थी।

हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी टाटा संस के बोर्ड को विचार करना है। इसके साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से पहले 'नो-ऑब्जेक्शन' और अन्य मंजूरियां भी लेनी होंगी।