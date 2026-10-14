टाटा पावर मुंबई में बिजली ग्रिड विस्तार पर खर्च करेगी 15,000 करोड़ रुपये
टाटा पावर मुंबई के बिजली ग्रिड को बेहतर बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संचालित डाटा सेंटर्स और बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों की बिजली की भारी जरूरतें पूरी करना है। इस योजना में मौजूदा नेटवर्क को मजबूत करना और शहर में नए बिजली स्टेशन बनाना शामिल है, ताकि मुंबई डिजिटल दुनिया की तेज़ी से बढ़ती मांगों को आसानी से संभाल सके।
अपग्रेड में 400KV रिंग शामिल
इस बड़े अपग्रेड का एक अहम हिस्सा 400KV का ट्रांसमिशन रिंग है। इससे बिजली का ग्रिड और भी ज्यादा भरोसेमंद हो जाएगा। टाटा पावर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी बिजली उत्पादन क्षमता भी बढ़ाना चाहती है।
भारत में डाटा सेंटर्स की मांग कई गुना बढ़ने वाली है, ऐसे में ये सारे अपग्रेड यह सुनिश्चित करेंगे कि मुंबई तकनीक से चलने वाले भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार रहे, चाहे इन सर्वर्स को कितनी भी बिजली की जरूरत क्यों न पड़े।