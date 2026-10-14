टाटा पावर मुंबई में बिजली ग्रिड विस्तार पर खर्च करेगी 15,000 करोड़ रुपये

इस बड़े अपग्रेड का एक अहम हिस्सा 400KV का ट्रांसमिशन रिंग है। इससे बिजली का ग्रिड और भी ज्यादा भरोसेमंद हो जाएगा। टाटा पावर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी बिजली उत्पादन क्षमता भी बढ़ाना चाहती है।

भारत में डाटा सेंटर्स की मांग कई गुना बढ़ने वाली है, ऐसे में ये सारे अपग्रेड यह सुनिश्चित करेंगे कि मुंबई तकनीक से चलने वाले भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार रहे, चाहे इन सर्वर्स को कितनी भी बिजली की जरूरत क्यों न पड़े।