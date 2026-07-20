टाटा की वेस्टसाइड अब हर साल खोलेगी 100 नए स्टोर
टाटा समूह की ट्रेंड लिमिटेड अपनी विस्तार योजनाओं में तेजी ला रही है। पहले हर साल 10 से 15 नए स्टोर खोले जाते थे, लेकिन अब कंपनी की योजना सालाना 100 वेस्टसाइड स्टोर खोलने की है।
फिलहाल, देशभर में उनके करीब 300 स्टोर हैं, जहां फैशनेबल कपड़े, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और घर का सामान मिलता है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शैलिन पार्टी ने बताया कि कंपनी का मुख्य फोकस अब पूर्वोत्तर के राज्यों और दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में विस्तार पर रहेगा।
विस्तार के लिए वेस्टसाइड ने रखे 2,500 करोड़ रुपये
खरीदारों को लुभाने के लिए वेस्टसाइड अपने स्टोर का लेआउट भी बदल रही है और ज्यादा फैशनेबल प्रोडक्ट्स पेश कर रही है।
इस साल रिटेल विस्तार के लिए कंपनी ने 2,500 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इतना ही नहीं वे आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल में भी निवेश कर रहे हैं, जिससे डिजाइनर अब हर सप्ताह सैकड़ों नए स्टाइल तैयार कर पाएंगे, जबकि पहले यह संख्या सिर्फ 50 थी।
इसका मकसद यह है कि ज्यादा मांग वाले उत्पादों को बाजार में लाने में लगने वाला समय घटकर सिर्फ एक महीना रह जाए।