टाटा की वेस्टसाइड अब हर साल खोलेगी 100 नए स्टोर

खरीदारों को लुभाने के लिए वेस्टसाइड अपने स्टोर का लेआउट भी बदल रही है और ज्यादा फैशनेबल प्रोडक्ट्स पेश कर रही है।

इस साल रिटेल विस्तार के लिए कंपनी ने 2,500 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इतना ही नहीं वे आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल में भी निवेश कर रहे हैं, जिससे डिजाइनर अब हर सप्ताह सैकड़ों नए स्टाइल तैयार कर पाएंगे, जबकि पहले यह संख्या सिर्फ 50 थी।

इसका मकसद यह है कि ज्यादा मांग वाले उत्पादों को बाजार में लाने में लगने वाला समय घटकर सिर्फ एक महीना रह जाए।