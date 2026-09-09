एयर इंडिया का लंबी दूरी की उड़ानों पर दांव, 7 शहरों में बंद की सेवा

एयर इंडिया एक्सप्रेस अब इन शहरों को दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े केंद्रों से जोड़ती है। यह रोजाना 474 उड़ानों का संचालन करती है, जो 46 घरेलू और 17 अंतरराष्ट्रीय जगहों को कवर करती हैं।

इस विस्तार के बावजूद दोनों एयरलाइंस ने मिलकर वित्तीय वर्ष 2026 में कुल 22,238 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया है। इसके साथ ही, कंपनी के नेतृत्व में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।

इथियोपियन एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख टेवोल्डे गेब्रमैरियम को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनाया गया है। वह जरूरी सुरक्षा मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही पदभार संभाल लेंगे। यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है, जब यह समूह आर्थिक रूप से एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है।