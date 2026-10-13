टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स असम में बनाएगी दुनिया का सबसे बड़ा चिप प्लांट, 27,000 करोड़ रुपये होंगे खर्च

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस प्रोजेक्ट को गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट से बनने वाले चिप मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगेंगे।

यहां सेमीकंडक्टर को असेंबल करने से लेकर उसकी टेस्टिंग तक सारा काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को समर्थन दिया और इसे मंजूरी दी।