टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स असम में बनाएगी दुनिया का सबसे बड़ा चिप प्लांट, 27,000 करोड़ रुपये होंगे खर्च
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टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स असम के जगीरोड में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट लगा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी 27,000 करोड़ रुपये का भारी निवेश करेगी।
इस कदम से जगीरोड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और भारत के चिप बनाने के लक्ष्य को बड़ी मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट को बताया गेम चेंजर
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस प्रोजेक्ट को गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट से बनने वाले चिप मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगेंगे।
यहां सेमीकंडक्टर को असेंबल करने से लेकर उसकी टेस्टिंग तक सारा काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को समर्थन दिया और इसे मंजूरी दी।