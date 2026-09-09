केन्या के मैगाड़ी प्लांट पर तकरार खत्म करने को टाटा केमिकल्स और सरकार ने मिलाया हाथ

केन्या ने जुलाई के आखिर में मैगाड़ी प्लांट का संचालन रोक दिया था। सरकार का कहना था कि इससे देश को पर्याप्त आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है।

राष्ट्रपति विलियम रूटो ने तो यहां तक कह दिया था कि वे नए ऑपरेटर लाना चाहते हैं। अब यह कमेटी इन्हीं चिंताओं पर गौर करेगी और टिकाऊ खनन के साथ-साथ समुदाय पर बेहतर असर डालने के तरीके सुझाएगी।

टाटा का कहना है कि उसने पिछले अगस्त में ही सभी कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स सौंप दिए थे और वह खुली बातचीत के लिए तैयार है। कमेटी बनने की खबर सामने आने के बाद बुधवार सुबह टाटा केमिकल्स के शेयर गिरकर 604.70 रुपये पर पहुंच गए।