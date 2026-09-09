केन्या के मैगाड़ी प्लांट पर तकरार खत्म करने को टाटा केमिकल्स और सरकार ने मिलाया हाथ
टाटा केमिकल्स और केन्या सरकार ने मिलकर एक नई संयुक्त कमेटी बनाई है। इसका मकसद टाटा के मैगाड़ी सोडा ऐश प्लांट से जुड़ी नियामक समस्याओं को सुलझाना है।
इस कमेटी की अगुवाई केन्या के खनन विभाग के प्रधान सचिव और TCML के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) करेंगे। 8 सितंबर को हुई एक अहम बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य हालिया तनाव के बाद उठ रहे मुद्दों का हल निकालना है।
जुलाई के आखिर में बंद हो गया मैगाड़ी का संचालन
केन्या ने जुलाई के आखिर में मैगाड़ी प्लांट का संचालन रोक दिया था। सरकार का कहना था कि इससे देश को पर्याप्त आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है।
राष्ट्रपति विलियम रूटो ने तो यहां तक कह दिया था कि वे नए ऑपरेटर लाना चाहते हैं। अब यह कमेटी इन्हीं चिंताओं पर गौर करेगी और टिकाऊ खनन के साथ-साथ समुदाय पर बेहतर असर डालने के तरीके सुझाएगी।
टाटा का कहना है कि उसने पिछले अगस्त में ही सभी कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स सौंप दिए थे और वह खुली बातचीत के लिए तैयार है। कमेटी बनने की खबर सामने आने के बाद बुधवार सुबह टाटा केमिकल्स के शेयर गिरकर 604.70 रुपये पर पहुंच गए।