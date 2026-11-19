जानकारी के मुताबिक, टेस्टी चिकन पर यम ब्रांड्स (KFC की मूल कंपनी) के रॉयल्टी के तौर पर 1.6 करोड़ डॉलर (करीब 150 करोड़ रुपये) बकाया हैं, जिनका भुगतान नहीं किया गया है।

दिवालियापन के इस कदम से कंपनी खुद को फिर से खड़ा कर पाएगी, कुछ लीज से छुटकारा पा सकेगी और अपना कामकाज जारी रख पाएगी।

इन अचानक बंद हुए स्टोर्स ने कुछ इलाकों में KFC की मौजूदगी पर असर डाला है। हालांकि, कंपनी का कहना है कि वह अपने 1,600 से ज्यादा कर्मचारियों को तब तक वेतन देने की इजाजत मांग रही है, जब तक कि सारी चीजें ठीक नहीं हो जातीं।