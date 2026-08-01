होर्मुज जलडमरूमध्य से लौटने लगे तेल टैंकर, कच्चे तेल की कीमतें घटने की उम्मीद

हालिया शिपिंग डाटा एक साफ बढ़त दिखा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में जुलाई महीने में ओमान के पास कम से कम 7 जहाज-से-जहाज तेल स्थानांतरण देखे गए, जबकि 21 जुलाई तक सिर्फ 2 हुए थे।

इसके अलावा, अमेरिकी सेना के सुरक्षा घेरे ने मई से करीब 50 करोड़ बैरल तेल को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का कच्चा तेल जो रुका हुआ था, उसकी खेप भी अब फिर से बढ़ रही है। अभी करीब 1.3 करोड़ बैरल प्रतिदिन बायपास पाइपलाइनों से होकर निकल रहा है।

यह मात्रा युद्ध से पहले के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन सामान्य स्थिति की ओर यह एक साफ कदम माना जा रहा है।