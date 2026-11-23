तमिलनाडु ने कारोबारी नियमों में किया सुधार, 21 दिन में मिलेगी बिजनेस मंजूरी
तमिलनाडु ने TN-ट्रेंड नाम से कुछ नए सुधारों की शुरुआत की है। इनका मकसद राज्य में कोई भी नया बिजनेस शुरू करना या उसे चलाना और भी आसान और तेज बनाना है।
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब कारोबारियों को 21 दिन के अंदर मंजूरी मिल जाएगी। इससे उन्हें लंबे इंतजार में नहीं अटकना पड़ेगा।
यह कदम चेन्नई में होने वाले वेट्री इंवेस्टमेंट कंवर्जन एंड कॉन्क्लेव 2026 से ठीक पहले उठाया गया है। इससे पता चलता है कि राज्य कारोबार के लिए ज्यादा बेहतर माहौल बनाने पर जोर दे रहा है।
लाइसेंस की अवधि 10 साल तक बढ़ेगी
TN-ट्रेंड 6 मुख्य बातों पर आधारित है। इनमें कागजी कार्रवाई कम करना, लाइसेंस की अवधि बढ़ाना (नगर निगम के व्यापार लाइसेंस की वैधता 3 साल से बढ़ाकर 10 साल) और गैर-जरूरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स (NOC) को खत्म करना शामिल है।
इसके अलावा, अब सब कुछ ज्यादा डिजिटल हो रहा है। इसलिए तमिलनाडु सिंगल विंडो पोर्टल के जरिए आवेदन करना और मंजूरी पर नजर रखना बहुत आसान हो जाएगा।
इसका लक्ष्य कम कागजी काम, ज्यादा पारदर्शिता और तमिलनाडु को नए निवेश के लिए एक पसंदीदा जगह बनाना है।