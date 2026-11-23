तमिलनाडु ने TN-ट्रेंड नाम से कुछ नए सुधारों की शुरुआत की है। इनका मकसद राज्य में कोई भी नया बिजनेस शुरू करना या उसे चलाना और भी आसान और तेज बनाना है।

इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब कारोबारियों को 21 दिन के अंदर मंजूरी मिल जाएगी। इससे उन्हें लंबे इंतजार में नहीं अटकना पड़ेगा।

यह कदम चेन्नई में होने वाले वेट्री इंवेस्टमेंट कंवर्जन एंड कॉन्क्लेव 2026 से ठीक पहले उठाया गया है। इससे पता चलता है कि राज्य कारोबार के लिए ज्यादा बेहतर माहौल बनाने पर जोर दे रहा है।