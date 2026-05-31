भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर कल से शुरू होगा मंथन
भारत और अमेरिका के बीच एक नए अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर सोमवार (1 जून) से नई दिल्ली में बातचीत शुरू होने जा रही है। यह बातचीत 4 जून तक चलेगी। दोनों देशों के बड़े अधिकारी इन वार्ताओं का नेतृत्व कर रहे हैं।
इसका मुख्य मकसद दोनों देशों के बीच सामान और निवेश का लेन-देन और आसान बनाना है। यह समझौता एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में पहला कदम है, जिसमें बाजार तक पहुंच और आर्थिक सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर बात की जाएगी।
दोनों देशों को वार्ता से क्या हैं उम्मीदें?
अमेरिका चाहता है कि भारतीय सामानों पर लगने वाला टैरिफ 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया जाए, वहीं भारत भी अमेरिकी उत्पादों जैसे- सूखे मेवे, सोयाबीन तेल और वाइन पर अपनी ड्यूटी कम करेगा।
दूसरी तरफ, भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिकी सामानों की 500 अरब डॉलर (करीब 46,000 अरब रुपये) की खरीदारी का लक्ष्य रखा है।
इस बीच, साल 2025-26 के वित्तीय वर्ष में अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष घट गया था। यह दर्शाता है कि दोनों देश एक नई शुरुआत करने को बेताब हैं।