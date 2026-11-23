ताइवान का शेयर बाजार 1991 के बाद अपने सबसे बुरे दौर से गुजरा है। बीते सप्ताह बाजार में 17.5 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते मार्जिन लोन में भी एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट देखने को मिली।

ब्लूमबर्ग के 1996 से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक, केवल शुक्रवार को ही मार्जिन लोन 49 अरब न्यू ताइवान डॉलर यानि लगभग 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 140 अरब डॉलर) कम हो गए।

असल में बाजार में इतनी तेज गिरावट आने के बाद कई निवेशकों ने अपना उधार लिया हुआ पैसा फटाफट वापस चुकाना शुरू कर दिया, जिससे बाजार की हालत और भी ज्यादा अनिश्चित हो गई।