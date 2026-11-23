स्टॉक एक्सचेंज इस बात की जांच कर रहा है कि इस कदम का रोजमर्रा की ट्रेडिंग पर क्या असर पड़ेगा? ताकि बाजार को स्थिर रखने के प्रयासों को मजबूती मिल सके।

कल ही ताइवान ने शॉर्ट सेलिंग के नियमों को सख्त किया था, जिसका मकसद बाजार में उतार-चढ़ाव को कम करना है।

ये बदलाव ऐसे समय में हो रहे हैं, जब चीन और दक्षिण कोरिया जैसे दूसरे देश भी इसी तरह के नियमों में ढील दे रहे हैं।

इससे पता चलता है कि सभी अपने बाजारों को स्थिर बनाए रखने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं।