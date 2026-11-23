ताइवान ने निवेशकों को लुभाने के लिए खेला बड़ा दांव
ताइवान हाल ही में शेयर बाजार में आई गिरावट के बाद निवेशकों के लिए शेयरों में पैसा लगाने के लिए कर्ज लेना आसान बनाने पर विचार कर रहा है।
इसके तहत मार्जिन की न्यूनतम जरूरत को 130 प्रतिशत से घटाकर 120 प्रतिशत करने की योजना है। इस सुझाव पर रविवार (22 नवंबर) को ताइवान स्टॉक एक्सचेंज और स्थानीय ब्रोकरेज कंपनियों के बीच हुई एक आपातकालीन बैठक में चर्चा हुई थी, लेकिन इसे अभी भी वित्तीय नियामकों से मंजूरी मिलनी बाकी है।
शॉर्ट सेलिंग के नियम सख्त किए
स्टॉक एक्सचेंज इस बात की जांच कर रहा है कि इस कदम का रोजमर्रा की ट्रेडिंग पर क्या असर पड़ेगा? ताकि बाजार को स्थिर रखने के प्रयासों को मजबूती मिल सके।
कल ही ताइवान ने शॉर्ट सेलिंग के नियमों को सख्त किया था, जिसका मकसद बाजार में उतार-चढ़ाव को कम करना है।
ये बदलाव ऐसे समय में हो रहे हैं, जब चीन और दक्षिण कोरिया जैसे दूसरे देश भी इसी तरह के नियमों में ढील दे रहे हैं।
इससे पता चलता है कि सभी अपने बाजारों को स्थिर बनाए रखने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं।