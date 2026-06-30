प्रतिबंधित एनवीडिया चिप्स की तस्करी को लेकर ताइवान में सुपरमाइक्रो के ठिकानों पर छापेमारी

अधिकारियों ने 9 जगहों पर की तलाशी

इस छापेमारी में सुपरमाइक्रो के ताइवान कार्यालय के अलावा 8 और जगहों की तलाशी ली गई। इनमें कुछ कर्मचारियों के घर और कंपनियों के ठिकाने शामिले थे।

हालांकि, ताइवान ने अभी तक इन चिप्स को चीन निर्यात करने पर आधिकारिक तौर पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, फिर भी अमेरिका का दबाव साफ तौर पर बढ़ता जा रहा है।

सुपरमाइक्रो ने इस मामले पर कहा है कि वह सभी नियमों का पालन करती है और जानबूझकर कोई भी गलत काम करने से इनकार करती है। कंपनी ने यह भी बताया कि वह दोनों तरफ के जांच अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है।