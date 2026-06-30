प्रतिबंधित एनवीडिया चिप्स की तस्करी को लेकर ताइवान में सुपरमाइक्रो के ठिकानों पर छापेमारी
ताइवान की सरकारी एजेंसियों ने 'सुपर माइक्रो कंप्यूटर' और उसकी कई स्थानीय सहयोगी कंपनियों के दफ्तरों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कंपनी के सर्वर का इस्तेमाल करके चीन में प्रतिबंधित एनवीडिया चिप्स की कथित तस्करी की जांच के सिलसिले में की गई है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब इस साल की शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों ने सुपरमाइक्रो के कर्मचारियों पर आरोप लगाए थे। इस घटना से साफ पता चलता है कि वाशिंगटन, ताइपे पर तकनीकी निर्यात पर और सख्ती बरतने के लिए लगातार दबाव बना रहा है।
अधिकारियों ने 9 जगहों पर की तलाशी
इस छापेमारी में सुपरमाइक्रो के ताइवान कार्यालय के अलावा 8 और जगहों की तलाशी ली गई। इनमें कुछ कर्मचारियों के घर और कंपनियों के ठिकाने शामिले थे।
हालांकि, ताइवान ने अभी तक इन चिप्स को चीन निर्यात करने पर आधिकारिक तौर पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, फिर भी अमेरिका का दबाव साफ तौर पर बढ़ता जा रहा है।
सुपरमाइक्रो ने इस मामले पर कहा है कि वह सभी नियमों का पालन करती है और जानबूझकर कोई भी गलत काम करने से इनकार करती है। कंपनी ने यह भी बताया कि वह दोनों तरफ के जांच अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है।