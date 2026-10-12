सिस्टेमैटिक्स ने दी महंगाई 7 फीसदी होने पर ब्याज दर 1.5 फीसदी तक बढ़ने की चेतावनी

रिपोर्ट में RBI के एक घरेलू सर्वेक्षण का जिक्र किया गया है। इसमें पता चला है कि सितंबर तक लोग महंगाई को 9.1 फीसदी पर पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं, जो अभी के आंकड़ों से कहीं ज्यादा है।

इसके साथ ही बैंक के महंगाई डिफ्यूजन इंडेक्स से भी पता चलता है कि लगभग सभी तरह की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए RBI ने अपने अनुमानों में बदलाव किया है।

अब वह वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही में GDP ग्रोथ 7.1 फीसदी और महंगाई 6 फीसदी तक रहने का अनुमान लगा रहा है।