सिंबायोटेक ने राजस्व में 25 फीसदी तक बढ़ोतरी का रखा लक्ष्य

कंपनी बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग में 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश कर रही है, खासकर फर्मेंटेशन आधारित सुविधाओं पर ध्यान दे रही है।

उसको उम्मीद है कि इन नए प्रोजेक्ट्स से शुरुआती राजस्व चौथी तिमाही में मिलना शुरू हो जाएगा और अगले साल इसमें बढ़ोतरी होगी।

उनकी नई बायोटेक शाखा का लक्ष्य 70 प्रतिशत से ज्यादा का मार्जिन हासिल करना है। इसके अलावा, सिंबायोटेक ने अपने राउ और पीथमपुर प्लांट में ज्यादातर अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (US FDA) ऑडिट भी सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं।