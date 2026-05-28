स्विगी की बोर्ड बैठक में CEO का अहम प्रस्ताव हुआ खारिज

बदलाव का मकसद IOCC पात्रता पाना

कंपनी ने साफ किया कि इस कदम का मकसद बेहतर निगरानी करना और नेतृत्व में स्थिरता बनाए रखना था। इसका उद्देश्य संस्थापकों को ज्यादा अधिकार देना नहीं था।

कंपनी ने यह भी भरोसा दिलाया कि सभी नामांकन कमेटी की समीक्षा, बोर्ड की मंजूरी और शेयरधारकों की सहमति के बाद ही पूरे होंगे। उसका यह प्रस्ताव स्विगी को इंडियन-ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कंपनी (IOCC) बनाने की कवायद का हिस्सा था।

IOCC बनने के लिए 50 फीसदी से अधिक रेजिडेंट भारतीय शेयरधारिता के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त रेगुलेटरी चेक्स की भी जरूरत होती है।