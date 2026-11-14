स्विगी, जेप्टो और इंटर्नल जैसी कंपनियां सरकारी बोर्ड से जुड़ीं, कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

स्विगी, जेप्टो और इंटर्नल जैसी कंपनियां सरकारी बोर्ड से जुड़ीं, कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
स्विगी, जेप्टो और लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप इटर्नल अब एक नए सरकारी बोर्ड से जुड़ गए हैं। इस बोर्ड का मुख्य मकसद डिलीवरी पार्टनर जैसे गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है।
जिप्पी के संस्थापक माधव कस्तूरिया ने इस पहल की जानकारी दी है, जिसके बाद ये कंपनियां 'नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स एंड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स' में शामिल हो गई हैं।
स्वास्थ्य, दुर्घटना और विकलांगता बीमा योजना करेगा तैयार
यह बोर्ड स्वास्थ्य, दुर्घटना और विकलांगता बीमा योजनाएं तैयार करेगा। इसके लिए स्विगी और जेप्टो जैसी कंपनियां अपने सालाना टर्नओवर का 1-2 फीसदी देंगी।
बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि गिग वर्कर्स को उनके लाभ मिलते रहें, भले ही वे नौकरी बदलें या शहर छोड़ें।
यह समूह साल में कम से कम 3 बार मिलता है, ताकि भारत में बढ़ते गिग वर्कफोर्स के लिए काम की बेहतर स्थिति और उन्हें पूरी मदद मिल सके।