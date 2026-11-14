स्विगी, जेप्टो और इंटर्नल जैसी कंपनियां सरकारी बोर्ड से जुड़ीं, कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

यह बोर्ड स्वास्थ्य, दुर्घटना और विकलांगता बीमा योजनाएं तैयार करेगा। इसके लिए स्विगी और जेप्टो जैसी कंपनियां अपने सालाना टर्नओवर का 1-2 फीसदी देंगी।

बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि गिग वर्कर्स को उनके लाभ मिलते रहें, भले ही वे नौकरी बदलें या शहर छोड़ें।

यह समूह साल में कम से कम 3 बार मिलता है, ताकि भारत में बढ़ते गिग वर्कफोर्स के लिए काम की बेहतर स्थिति और उन्हें पूरी मदद मिल सके।