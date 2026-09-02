स्विगी ने हीरो के साथ की साझेदारी, डिलीवरी पार्टनर्स को दोपहिया वाहन खरीदने में मिलेगी मदद

इस प्रोग्राम में डिजिटल लेसन के साथ-साथ प्रशिक्षक की देख-रेख में व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसमें खतरों का अंदाजा लगाना, सुरक्षित राइडिंग के तरीके, ट्रैफिक नियम और आपातकाल में की जाने वाली कार्रवाई शामिल होगी।

गुरूग्राम में कंपनी के ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क में डिलीवरी पार्टनर्स के लिए एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित करके इस साझेदारी की शुरुआत हुई।

इसमें भाग लेने वालों को एक किट दी गई, जिसमें फुल-फेस हेलमेट, मेडिकल किट, रिफ्लेक्टिव सेफ्टी वेस्ट और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट शामिल थे।