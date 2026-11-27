रिपोर्ट के मुताबिक, छंटनी से मुख्य रूप से कॉर्पोरेट और सहायता से जुड़े विभागों के कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं।

मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि इंस्टामार्ट की कई टीमों में कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है। कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों के लिए सेवरेंस पैकेज देने की व्यवस्था की है।

इसके अलावा, उन्हें दूसरी नौकरी खोजने में मदद और जरूरत पड़ने पर स्थान बदलने से जुड़ी सेवाएं भी दी जा रही हैं।