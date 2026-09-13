स्वीडिश स्टार्टअप टैंडम हेल्थ ने जुटाई 10 करोड़ डॉलर की फंडिंग

चिकित्सकों और नर्सों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से मदद करने वाला स्वीडिश स्टार्टअप टैंडम हेल्थ को हाल ही में 10 करोड़ डॉलर (करीब 950 करोड़ रुपये) की नई फंडिंग मिली है।

इस फंडिंग राउंड की अगुवाई स्केलअप यूरोप फंड ने की है, जो AI हेल्थकेयर में उसका पहला बड़ा कदम है। इसे टी कैपिटल, नॉरस्केन वेंचर्स, किन्नेविक और नॉर्थजोन का भी समर्थन मिला। यह पैसा टैंडम की पहुंच पूरे यूरोप में बढ़ाने और AI आधारित क्लिनिक सिस्टम बनाने में इस्तेमाल होगा।