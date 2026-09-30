स्वस्तिका इंफ्रा के शेयर 8 फीसदी ज्यादा कीमत पर हुए लिस्ट
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स्वस्तिका इंफ्रा ने हाल में शेयर बाजार में शानदार दस्तक दी है। कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों पर 8 फीसदी प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए।
आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) में शेयर की कीमत 185 रुपये थी, जबकि NSE और BSE दोनों पर यह शेयर 200 रुपये पर खुला।
IPO से जुटाए 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा
कंपनी के IPO में निवेशकों ने जबरदस्त रुचि दिखाई। इसे 132.55 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब किया गया और इससे 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाए।
खुदरा निवेशकों ने अपने लिए 29 गुना से ज्यादा शेयर बुक किए, जबकि बड़े संस्थागत खरीदारों ने 229 गुना सब्सक्रिप्शन के साथ पूरी दिलचस्पी दिखाई।
इससे साफ पता चलता है कि स्वस्तिका इंफ्रा के भविष्य को लेकर निवेशकों में काफी भरोसा है।