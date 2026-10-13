भारत में ग्राहकों की बदलती सोच से लग्जरी क्रिस्टल ब्रांड स्वारोवस्की को हुआ जबरदस्त फायदा
इस साल भारत में ऑस्ट्रिया के लग्जरी क्रिस्टल ब्रांड स्वारोवस्की का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। इसकी वजह यह है कि अब लोग क्रिस्टल ज्वेलरी केवल दूसरों को उपहार में देने के बजाय खुद के लिए भी खरीद रहे हैं।
ब्रांड के वैश्विक मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी कोल्जा किओफस्की का कहना है कि खुद के लिए चीजें खरीदने की इसी नई आदत ने भारत को जापान और अमेरिका जैसे देशों के साथ स्वारोवस्की के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक बना दिया है।
13,000 से 25,000 रुपये की रेंज पर ध्यान
मांग को पूरा करने के लिए स्वारोवस्की 13,000 से 25,000 रुपये की कीमत वाली वॉच और ज्वेलरी पर खास ध्यान दे रही है। यह रेंज खासकर जनरेशन Y (1981 से 1996 के बीच जन्मे) के बीच खूब पसंद की जाती है।
इसी कारण कंपनी की देशभर में और भी स्टोर खोलने की योजना है। ब्रांड को दिवाली के दौरान बिक्री में अच्छी बढ़त की उम्मीद है। 2024 में लैब-ग्रोन डायमंड्स को बाजार में उतारकर उन्होंने अपने उत्पादों की सूची को भी बड़ा किया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब भारत का लग्जरी बाजार 2028 तक 12 अरब डॉलर (करीब 1,100 अरब रुपये) तक पहुंचने का अनुमान है।