सुजुकी मोटर ने ग्रामीण स्टार्टअप्स के लिए जारी किया 2,000 करोड़ रुपये का फंड
सुजुकी मोटर की नेक्स्ट भारत वेंचर्स (NBV) ने देश के ग्रामीण स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का एक बड़ा फंड जारी किया है।
यह फंड खेती, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और समाज के फायदे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान देगा।
NBV के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विपुल जिंदल नाथ ने बताया कि उनके पोर्टफोलियो में शामिल 90 फीसदी से ज्यादा स्टार्टअप्स तो पहले ही मुनाफे की राह पर चल पड़े हैं, जिसे वे एक शानदार शुरुआत बता रहे हैं।
विकसित भारत 2047 विजन का किया समर्थन
सुजुकी मोटर के अध्यक्ष तोशिरो सुजुकी ने कहा कि यह नया फंड 'विकसित भारत 2047' के विजन को मजबूती देगा। इस विजन का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना और एक अरब से ज्यादा लोगों से जुड़ना है।
NBV ने अब तक 50 से ज्यादा 'इम्पैक्ट' स्टार्टअप्स को समर्थन दिया है और उनमें से 20 से अधिक में निवेश भी किया है।
इन स्टार्टअप्स को सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन भी मिलता है। इनमें किसानों के लिए क्लीन एनर्जी (Sistema.bio) और कारीगरों के लिए दुनियाभर का प्लेटफॉर्म (MeMeraki) जैसे खास प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनमें से कुछ स्टार्टअप्स तो जापानी कंपनियों के साथ मिलकर अपना काम और भी बड़ा करने की तैयारी में हैं।