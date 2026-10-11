सुजलॉन 550 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित करेगी 3 विंड ब्लेड फैक्ट्रियां
सुजलॉन कंपनी गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में 3 नई विंड ब्लेड फैक्ट्रियां लगाने जा रही है। इनमें कंपनी 550 करोड़ रुपये का भारी निवेश करेगी। इसका मुख्य मकसद स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करना और देश में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करना है।
कंपनी के सह संस्थापक गिरीश तांती ने बताया कि इस कदम से लॉजिस्टिक्स का काम बेहतर होगा। साथ ही देश की बढ़ती जरूरतों के लिए पवन ऊर्जा को और भी असरदार तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा।
अगले साल तक चालू हो जाएंगी फैक्ट्रियां
ये नई फैक्ट्रियां 2027 तक चालू हो जाएंगी। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे फैक्ट्रियों में उत्पादकता बढ़ेगी और काम करने वालों की सुरक्षा भी और अच्छी होगी।
इस विस्तार के बाद सुजलॉन के देशभर में कुल 18 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जाएंगी। कंपनी का अनुमान है कि इससे सीधे तौर पर लगभग 3,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से 12,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
कंपनी का खास ध्यान ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करने पर होगा। यह केवल हरित ऊर्जा के लिए ही नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार देने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है।