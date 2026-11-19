यह बदलाव ऐसे समय में सामने आया है, जब कंपनियां इस बात पर फिर से विचार कर रही हैं कि लोग कहां और कैसे काम करेंगे? नेटवेस्ट जैसी कुछ कंपनियां अब कर्मचारियों को वापस ऑफिस बुलाने पर जोर दे रही हैं।

दुनियाभर की अनिश्चितताओं के बावजूद भी स्थायी भर्ती लगातार बढ़ रही है। खासकर युवा कर्मचारी अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं तो उसे बदलने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते।

दूसरी तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल हर जगह जोरों पर है। अब 74 फीसदी कर्मचारी काम में AI टूल का उपयोग कर रहे हैं।

इससे एक तरफ, काम जल्दी हो रहा है तो दूसरी तरफ, नियोक्ता भी अब कर्मचारियों में कुछ नई चीजें ढूंढ रहे हैं।