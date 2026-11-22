कई जेन-Z कर्मचारियों को चिंता है कि AI का इस्तेमाल उन्हें कम काबिल दिखा सकता है। 22 फीसदी जेन-Z कर्मचारियों ने इस बात पर अपनी चिंता जताई, जबकि मिलेनियल्स और जेन-X में केवल 10 फीसदी और बेबी बूमर्स में केवल 8 फीसदी लोगों को ही यह डर सता रहा है।

इसके साथ ही केवल 30 फीसदी को लगता है कि AI से काम की रफ्तार बढ़ती है और केवल 41 फीसदी का मानना है कि इससे काम की गुणवत्ता बेहतर होती है। यह सब AI को लेकर उनकी काफी संभली हुई राय दिखाता है।