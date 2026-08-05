NSE ऑप्शंस में अप्रत्याशित उछाल, नई नीलामी रही फायदेमंद

सोमवार से शुरू हुई नई नीलामी प्रक्रिया अब आधिकारिक निफ्टी 50 क्लोज को 3:35 बजे पर तय करती है, जो नियमित ट्रेडिंग खत्म होने के 20 मिनट बाद है।

इस समय के अंतर की वजह से कीमतों में बड़े उछाल आए हैं और नए मौके बने हैं। मुंबई के एक स्वतंत्र ट्रेडर विशाल मेहता ने इन उतार-चढ़ाव का फायदा उठाने के लिए नीलामी से पहले लॉन्ग स्ट्रैडल्स आजमाने का सुझाव दिया।

जल्द ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सेंसेक्स इंडेक्स ऑप्शंस की एक्सपायरी और नीलामी के दौरान कम भागीदारी को देखते हुए आगे और भी ज्यादा अस्थिरता की उम्मीद है।