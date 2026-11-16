सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोकॉन दिवालियापन मामले में नई बोलियों के आदेश को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोकॉन के दिवालियापन (इन्सॉल्वेंसी) मामले को दोबारा नए सिरे से बोली मंगवाने का आदेश दिया है। यह फैसला तब आया, जब लेनदारों को मिलने वाली रकम पर सवाल उठे थे।

वेदांता ग्रुप समर्थित ट्विन स्टार ने पहले जो ऑफर दिया था, उसके तहत 71,433.75 करोड़ रुपये के कुल दावों के मुकाबले केवल 2,962.02 करोड़ रुपये का भुगतान होना था।

इस प्रस्ताव से लेनदारों को उनकी कुल बकाया रकम का 95.85 फीसदी हिस्सा गंवाना पड़ता। लेनदारों के साथ-साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी इस ऑफर का विरोध किया। उनका कहना था कि यह प्रस्ताव उनके अधिकारों की ठीक से रक्षा नहीं कर रहा है।