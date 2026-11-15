छाेटे फाइनेंस बैंक दे रहे FD पर 8.25 फीसदी ब्याज, HDFC-ICICI को दे रहे टक्कर

ICICI और HDFC जैसे बड़े बैंक अपनी FD पर करीब 6.6 फीसदी तक का ही ब्याज दे रहे हैं, जबकि बैंक ऑफ इंडिया की दरें इनसे थोड़ी ज्यादा हैं और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में ब्याज दरें कुछ कम मिल रही हैं।

इस समय कई मशहूर सरकारी योजनाएं भी इन छोटे बैंकों से थोड़ा कम ब्याज दे रही हैं, लेकिन किसी भी जगह निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

जैसे, अपनी जमापूंजी का बीमा (डिपॉजिट इंश्योरेंस), लॉक-इन पीरियड और पैसे निकालने के नियम जरूर देख लें। इससे आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और जरूरत पड़ने पर आसानी से निकल भी पाएगा।